陳庭妮連台下抽面紙的聲音都聽得到。（寬想國際娛樂提供）

知名精神科醫師鄧惠文同名作品改編《婚內失戀》舞台劇在2022年上演時就好評完售，透過吳世偉、杜思慧、張詩盈、王鏡冠、蔡亘晏、黃人傑，以及陳庭妮、夏騰宏、李玉璽、林映唯、李杏和柯叔元這兩組卡司分別飾演的3對夫妻，在不同婚齡的日常生活，讓觀眾在100分鐘內看透婚姻歷經30年所交織出的光景；該劇上周末在水源劇場登場，兩組卡司帶來的兩場精彩首演為本月的演出揭開序幕，現場哭成一片淚海，觀眾看完一片好評激讚，藝人好友們觀賞後更是感動力推。

《婚內失戀》舞台劇的驚喜場卡司強強聯手，陳庭妮、夏騰宏、李玉璽和林映唯獻出舞台劇初登台，加上李杏和柯叔元在上周日一連演出兩場，陳庭妮原本心情很緊張，但她在演出前2天多了興奮感，因為這次演出對她來說就像是一口氣展現出道以來的所有技能，「原本從事模特兒工作，這次也是要走上舞台，加上要記得三面舞台的走位，就像過去在棚內拍偶像劇需要走位，不同階段學習的不同技能全都整合在一起，演出100分鐘不能喊CUT的一場戲。」對於這次在表演時能聽到觀眾歡笑聲、啜泣聲和抽衛生紙的聲音，她直呼：「真的好近！」

相隔15年重返舞台劇場上的柯叔元，笑言15年前覺得自己記憶力還不錯，「台詞背得很熟，但總覺得自己的表演差一點點，15年後重新站上舞台，覺得自己的表演應該好一點點，但是卻怕自己記不住台詞，甚至有忘詞的恐慌。」但他坦然接受這一切變化：「表演就像人生總是有那麼一些些遺憾，但又是不完美中的完美。首演在緊張中度過，但也算是很完美的首演。」

林映唯坦言第一次上台的心境相當複雜，尤其是她在首演前竟然感冒失聲，趕緊針灸治療，「一直到上台的前幾個小時都還在拯救我的聲音。」但上台後非常享受和對手演員之間情緒的流動，心情相當悸動，「到現在下台了，還是腦袋一片空白，整個人很像被抽空了一樣。」

較有舞台劇經驗的李杏則表示自己在總彩排時狀況還不太好，「很擔心自己會不會又亂演一通，好在首演大順利，有種頭過身就過的感覺！」她也在母親節這天邀請媽媽觀賞自己演出，「媽媽有傳訊息跟打電話來說很好看，回到家也給我很正面的回饋，這對我來說就很足夠了！」

首次挑戰舞台劇的李玉璽在首演完後感嘆，「因為很喜歡這個劇本，所以一直很期待能趕快讓觀眾看到，演完之後甚至覺得演一場少一場的感覺。」他透露自己一度把「醉雞」講成「炸雞」，也感受到觀眾的反應都能刺激在台上的演出，「覺得很新鮮！」

夏騰宏對於首場同樣感到興奮又緊張：「一上台看到觀眾離自己這麼近，手不自覺抖了起來 ，感覺自己既興奮又緊張。」他也很訝異在舞台上能夠如此真實的感受到觀眾的回饋，「聽到許多笑聲以及感受到鄰近座位的熱烈眼神，特別是四目相交時差點當機。」