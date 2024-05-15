新北市半夜傳槍響，一名男子因槍傷搭計程車就醫，向醫院誆稱是在台北市上的車，但據了解該名男子疑似是從新北市叫車出發，並且與先前華山幫、弘仁會惡鬥在雙北開51槍有關，案由警方偵辦中。

T1聯盟》關鍵G5下半場逆轉 戰神首闖冠軍賽對決雲豹
新北示警腸病毒達十年來高峰 臨托讓家長很頭大
中和爆雙屍案！小姊弟遭枕頭悶死「陳屍摩鐵」狠心母現場伴屍落網
#新北 #槍響 #華山幫 #弘仁會 #幫派
透過【Google新聞追蹤中時新聞網