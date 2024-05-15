獨》新北暗夜傳槍響 疑又是幫派惡鬥一人槍傷送醫 03:222024/05/15 中時 柯毓庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市半夜傳槍響，一名男子因槍傷搭計程車就醫。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市半夜傳槍響，一名男子因槍傷搭計程車就醫，向醫院誆稱是在台北市上的車，但據了解該名男子疑似是從新北市叫車出發，並且與先前華山幫、弘仁會惡鬥在雙北開51槍有關，案由警方偵辦中。 T1聯盟》關鍵G5下半場逆轉 戰神首闖冠軍賽對決雲豹 新北示警腸病毒達十年來高峰 臨托讓家長很頭大 中和爆雙屍案！小姊弟遭枕頭悶死「陳屍摩鐵」狠心母現場伴屍落網 #新北 #槍響 #華山幫 #弘仁會 #幫派 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 攜手台師大導入「地震應變虛擬實境」 新北強化學子防災知識 14:352024/05/14 生活 汐止休旅車撞進超商 落地窗貨架全毀 駕駛這樣解釋 12:312024/05/14 社會 神父變成狼！教堂辦公室內凍未條 強吻友人還摸私密處 14:182024/05/14 社會 貨車停斜坡忘拉手剎車 肉體擋車！駕駛遭輾壓拖行無呼吸心跳 13:022024/05/14 社會 板橋新民街宿舍活化 民代建議檢討都市計畫 18:372024/05/14 生活 淡水婦面交60萬突反悔報警 車手落跑連撞3機車落網 12:192024/05/14 社會 永寧轉運站有譜 北北桃達初步共識、年底可發包 19:412024/05/14 生活 婦人突發疾病摔車 失去生命跡象！送醫搶救恢復心跳 10:502024/05/14 社會 新北小學百人台中戶外教學後上吐下瀉 餐盒驗出沙門氏桿菌 19:262024/05/14 生活 板橋民生圖書閱覽室改造 擴大70坪空間優化設備 17:012024/05/14 生活 新北大都會公園絢爛花海綻放 邀民一探少女的祕密花園 12:202024/05/14 生活 反對三峽麥仔園劃城鄉發展區 民團新北市府抗議 10:592024/05/14 生活 本土語教育難推動、人才缺口大 「鐘點費僅336元」議員曝缺工主因 17:512024/05/14 生活 周處除三害取景地在板橋 新北市府將斥4千萬活化55年老宅 14:482024/05/14 生活 單親媽摩鐵悶死2孩童 社會局：有持續關心並定期訪視 17:452024/05/14 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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