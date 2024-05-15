梅琳達·蓋茲（Melinda French Gates）宣布將從她與前夫、也就是比爾蓋茲（Bill Gates）共同創立的基金會辭職。梅琳達是全球最具影響力的慈善家之一，她表示，她的慈善工作要進入「下一個篇章」，並且根據她與蓋茲達成協議，她將獲得125億美元投入婦女和女孩的慈善事業。