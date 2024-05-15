華爾街日報引述知情人士說法指出，美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）正在削減數百個企業職位，並要求大部分遠端工作的員工返回辦公室。消息人士並透露，位在沃爾瑪達拉斯、亞特蘭大、多倫多的小型辦公室員工，未來將轉至其他核心辦公地點任職。