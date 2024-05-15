通用汽車（GM）自駕車子公司Cruise在去年因事故將自駕車計畫喊卡後，本周將在亞利桑那州鳳凰城再次啟動自駕車測試。這次由「安全駕駛員」駕駛改裝的雪佛蘭Bolt電動車，車輛大部分仍將執行自動駕駛，但車上的駕駛員會在必要的緊急情況下控制車輛。