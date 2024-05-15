馬幣近期遭強勢美元重創，央行副總裁艾德南（Adnan Zaylani Mohamad Zahid）14日接受CNBC節目專訪時強調，馬國不會把貨幣政策當作支持馬幣的工具。在目前的情況下，央行的貨幣政策基調不會採取緊縮，並且仍然支持經濟成長。