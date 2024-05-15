外送平台Uber Eats於14日宣布併購foodpanda在台灣業務，並以12.5億美元購買Foodpanda德國母公司Delivery Hero新股，較前一個交易日收盤價溢價約30％。Delivery Hero股價受到此消息激勵，在當天早盤勁揚超過21％，其競爭同業Just Eat和Hellofresh股價也因此上漲，分別出現6％及4％的漲幅。