國家統計局14日公布最新數據顯示，截至3月的三個月期間失業率上升至4.3％，符合經濟學家預期，並達到去年中以來最高點。此外，4月就業人數銳減8.5萬人。官方表示，初步跡象顯示英國就業市場正在降溫，也增加英央降息的機率。