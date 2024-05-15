拜登政府宣布提高對中國一系列進口產品關稅，恐引發新一波中美貿易戰。美國總統拜登今天批評了中國大量補貼生產和強迫技術轉移等不公平經濟行為，稱之為「作弊」，並指出這些行為對美國製造業和勞工造成傷害，拜登還批評中國通過網路間諜和其他手段竊取技術。美國正在採取行動對抗這些措施，同時堅守維護台灣海峽的和平穩定。

白宮今天發布對中國加徵301關稅四年期複審的結果，進一步提高對自中國進口產品加徵關稅，提高一系列中國進口產品關稅，包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等七大項產品，價值180億美元。

經過兩年多的檢視，美國針對中國關鍵產業的關稅鍘刀終於落下，全球市場則擔憂，美方大動作恐將引發新一輪貿易戰。

針對美中貿易戰升溫，尋求連任的拜登今日在白宮的玫瑰花園召開記者會。拜登向美國鋼鐵、汽車、金屬板材和機械等工會代表表明，他不會容許中國政府通過過度補貼產品以「低價傾銷」的方式侵佔美國市場。

拜登指出，中國政府多年來向各種產業注入國家資源，通過政府補貼，中國製造商過度生產，不必擔心利潤，因此能夠以低價傾銷產品，然而此舉卻迫使全球其他製造商倒閉。此外，中國還強迫進入中國市場的美國企業必須將技術轉移給中國。

對於美中貿易戰，美國財政部長葉倫預期中國會做出強烈反應。她先前和其他美國官員向中方明確表示，可能重新調整川普執政期間實施的關稅，使其更具戰略性，並特別關注清潔能源、半導體，以及中國透過政策鼓勵過多投資而導致產能過剩的領域。

針對美國加徵關稅，中國商務部回應，美方出於政治考慮，濫用301關稅複審程序，進一步提高部分對中國大陸產品加徵的301關稅，不符合兩國元首去年11月「習拜會」達成的共識精神，中方將採取堅決措施，捍衛自身權益。