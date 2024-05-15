歐陽妮妮與張書豪從2019年一直穩定交往至今，也曾被目擊同居，兩人不只見過彼此家長，雙方家庭相處十分和諧，日前有時報周刊CTWANT讀者在台北市中山區街頭巧遇張書豪，定睛一看，他身邊的高大潮男竟然是女友的爸爸歐陽龍，他跟歐陽龍互動自然到像兄弟一樣，歐陽妮妮反而隔了好幾步跟著走在後頭。

讀者表示，當天在中山北路二段的巷子內巧遇張書豪，他跟一群人從火鍋店走出來，當時已是深夜，應該是用完餐離開。仔細看才發現，走在張書豪身邊、穿著繽紛牛仔外套及緊身褲的潮男，竟然是歐陽龍，可見張書豪跟「未來岳父」關係已經熟透。

走在前面的張書豪轉頭確認後頭歐陽妮妮有沒有跟上。（圖／讀者提供／合成圖翻攝自IG）

歐陽妮妮則走在兩人約莫兩公尺之後，顯然她對爸爸跟張書豪的相處非常放心，而她不愧是有「女版歐陽龍」的稱號，父女倆不僅正面很像，連背影也根本只有頭髮長度的差別，兩人的身形跟大長腿簡直是完美複製。

歐陽妮妮與張書豪當初合作《腦波小姐》而戀愛，目前已來到交往第五年，兩人過去對戀情都不鬆口，卻數度手滑、意外曝光戀愛足跡，尤其張書豪還曾po出疑似和女方小妹歐陽娣娣對話，對方催促：「快點把姐姐娶回家。」他則回覆：「謝謝我的寶貝小妹，真的很開心愛上了姊姊，然後多了妳們。」

歐陽龍跟張書豪、歐陽妮妮還有一票晚輩吃飯，顯然很打入年輕人的圈子。（圖／讀者提供）

本刊曾多次直擊張書豪與歐陽妮妮約會，戀情甜蜜穩定。（圖／本刊攝影組）

近年他們逐漸不再避諱，會PO出合照，甚至發文TAG對方。去年還爆出將於今年春天完婚的訊息，歐陽龍當時否認，並表示：「小孩都大了，有自己的想法，做家長的也不便去催促他們，我們完全尊重他們的決定！」他也誇讚張書豪歐「是個孝順的孩子，心地也很善良，只要他對妮妮好，我們都祝福。」

歐陽龍對張書豪這個準女婿看來還挺滿意，他曾說未來女婿條件是要善良、孝順，張書豪都符合，且相處過後，也發現張書豪其他優點「是一個很熱情、注重細節、滿體貼的男孩」。後來張書豪也澄清，說尚未談到結婚這件事，不過他本身不排斥，雙方都想順其自然，目前算有共識朝同方向前進。

歐陽龍與歐陽妮妮父女感情十分緊密。（圖／翻攝自歐陽妮妮IG）

其實歐陽妮妮已把事業重心放在大陸，去年8月就搬到杭州，轉型直播、網路工作，雖然小倆口分隔兩地，不過她時常仍往返台北，還抽空安排爸爸歐陽龍跟男友張書豪吃飯，可見很珍惜看重這段戀情。

去年張書豪（右一）與歐陽妮妮（左一）參加張捷（右二）與夏如芝（左二）的婚禮難得同框，還傳出兩人是在見習。（圖／翻攝自張書豪IG）

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