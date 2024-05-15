歐陽龍當年可是俊美的一線男演員，與同為藝人的傅娟相識相戀，兩人現在淡出演藝圈，不過三個女兒歐陽妮妮、歐陽娜娜、歐陽娣娣都在演藝圈發展，演藝世家格外受到矚目。

威爾·史密斯（Will Smith）跟同為演員的潔達蘋姬史密斯（Jada Pinkett Smith）結婚，後來兒子傑登·史密斯（Jaden Smith）和女兒薇洛·史密斯（Willow Smith）在2010年開始相繼走入演藝圈並成名，但他曾遺憾表示，有後悔過做這個決定，因為家人當時都過得不開心，他才意識到成功和金錢並不意味著幸福，每個人都可以通過自己的方式獲得幸福。

威爾史密斯（中）全家人的生活都攤在陽光下。（圖／報系資料照）

而台灣的演藝家庭，當然少不了綜藝天王吳宗憲，兒女Sandy（吳姍儒）、鹿希派都進演藝圈，他對兒女入這行都是抱持順其自然的心情，還曾開玩笑說：「沒有鼓勵，像鹿希派我是叫他離開演藝圈，但他硬要進來。」Sandy入行後在主持圈發展，拿下三座金鐘主持人獎，已是圈內新一代女主持代表。而鹿希派原本專注於音樂專長，但參加實境秀時，露出可愛反差的一面，格外圈粉。

吳宗憲（左起）、吳姍儒、鹿希派一家人都在演藝圈發展。（圖／翻攝自吳姍儒臉書）

安迪2019年食道癌病逝，享年57歲，留下遺孀陳慧娥（阿娥）與一對子女，3人現在都在演藝圈打拚，阿娥拍戲演《戲說台灣》、《女力報到》等，藉拍戲療傷走出喪夫之痛；兒子阿夜（本名林志融）除了是TRASH樂團主唱，也以Marz23做個人活動，擁有渾厚嗓音及不凡的創作才能，歌唱事業一飛衝天；女兒林吟蔚《超級偶像》第二季出道，亮麗的外型，讓她一舉一動都備受關注。

阿娥（右起）與兒子阿夜、女兒林吟蔚都為了演藝工作努力打拚。（圖／阿娥提供）

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