瑜伽女神Miya夏米雅因外型酷似張柏芝受到矚目，2014年她曾以創作歌手身份推出首張專輯《我！？》 ，之後更斜槓當起年收入破百萬的瑜伽老師。事業風生水起之際，夏米雅感情也沒交白券，時報周刊CTWANT接獲讀者爆料，夏米雅與「時尚F4」陳紹誠兩人正在戀愛交往中，本刊也在5月4日直擊這對愛侶共進午餐互動親密，還一同返回位於台北市萬華區的住處，感情疑已進展到同居ING。

5月4日下午1點左右，夏米雅與一名男子走出台北市萬華區的住處，即便素顏且戴著眼鏡，但穿著細肩小洋裝腳踏涼鞋露出白皙皮膚，仍是一眼就能認出正是瑜伽女神。而她身旁的男伴則是穿著T恤、短褲與洞洞鞋現身，打扮相當居家，兩人走著走著夏米雅就此順勢勾著男生的手，動作相當自然，而男方就是「時尚F4」成員陳紹誠。

夏米雅與陳紹誠兩人5月4日被本刊直擊一身輕便外出午餐。（圖／本刊攝影組）

之後兩人劇系逛街行程幫助消化，夏米雅勾著陳紹誠的手，看起來感情很不錯。（圖／本刊攝影組）

夏米雅和陳紹誠兩人先在萬華一家餃子館解決午餐，半小時內就快速吃完，結束這場假日的午餐約會。飽餐一頓後夏、陳兩人開始逛街幫助消化。下午1點45分，兩人就近散步到捐血車排隊捐血做公益，坐在凳子等候時，還一邊談天一邊打發時間，夏米雅臉上更是不時掛著笑容，看得出兩人的感情相當不錯。

迅速在半小時內用完午餐，之後夏米雅、陳紹誠這對情侶一同前往捐血車排隊捐血獻愛心。（圖／本刊攝影組）

逛到賣場內的情趣用品專區時，兩人研究半天待了好一會兒。（圖／本刊攝影組）

捐完血後，情侶繼續未完的逛街行程，有趣的是一路走馬看花的他們，卻在日式連鎖賣場3樓的情趣用品專區內認真逛了起來，小小一區就逛了約10分鐘之久，逛著逛著夏米雅更是露出了謎之笑容。準備離開之時，不知是否因為逛街太開心？陳紹誠還將手放在夏米雅右後方腰間，瞬間拉近了彼此距離，最後兩人買了一袋衛生紙後便離開賣場。

逛了許久最後他們買了衛生紙離開。（圖／本刊攝影組）

兩人返家的途中，夏米雅疑似出現捐血後頭暈、想吐的「暈針」現象，陳紹誠見狀先用手輕撫著她的背部，然而女方狀態愈來愈差，嘴唇發白、看似要吐的樣子，只好蹲下身子休息，等稍微緩和後才勾著男友的手繼續移動，最後兩人一起手牽手走回住處。

離開賣場後，夏米雅疑似出現「暈針」現象，身體不適蹲在路邊休息。（圖／本刊攝影組）

據本刊多日觀察，夏米雅與陳紹誠的兩人感情似乎已進展到同居階段，除了多次目擊兩人分別進出該大樓，4月26日中午本刊也曾目擊兩人一起走出萬華區的住所，而夏米雅同樣也是穿著那件細肩帶的藍白花小洋裝，兩人裝扮跟5月4日唯一不同之處，大概就只有陳紹誠身上那件藍色T恤吧！

陳紹誠體貼地趕緊帶著夏米雅回家休息。（圖／本刊攝影組）

4月26日中午本刊也曾直擊夏米雅、陳紹誠一同從住處出門用餐。（圖／本刊攝影組）

4月26日的上午11點47分，陳紹誠和夏米雅也是一起走出住處，頂著雨勢出門的兩人先去咖啡廳用餐，熟門熟路的兩人由南方一個負責點餐，夏米雅則是直接找位子坐下，15分鐘就快速吃完午餐。隨後兩人前往附近的便利商店，在甜品區小逛了一下便離開。期間夏米雅多也是與手機為伴，和陳紹誠彼此的互動宛如老夫老妻一般。中午12點20分忽然下起雨，沒帶傘的兩人又快速奔回住處，算算整個午餐約會才經過33分鐘，看起來相當戀家。

對於本刊在4月26日與5月4日接連直擊夏米雅與陳紹誠共進午餐互動親密，之後還一同返回住處，感情疑已進展到同居ING，記者在14日傳訊夏米雅詢問和陳紹誠兩人關係？對方「已讀不回」，至截稿前未獲任何回應。

幾乎同樣休閒裝扮的兩人，吃完午餐又去便利商店看甜點。（圖／本刊攝影組）

沒帶雨傘的陳紹誠與夏米雅吃完午餐快速奔回家。（圖／本刊攝影組）

更多 CTWANT 報導