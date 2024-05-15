許多司法官懷疑，傾向廢死的司法院長兼憲法法庭審判長許宗力，為了成就「人權美名」，似乎將所有資源集中在死刑釋憲案，想趕在自己下台前宣判，才會拉低實體判決結案數。另有司法官坦言，司法界早已實質廢死，法務部和最高法院，已好幾年不執行死刑、也不判決死刑定讞，許宗力和憲法法庭內支持廢死的大法官「好名」，硬要處理死刑釋憲案，引起8成以上的國人憤怒。

以法務部來說，2020年4月1日槍決燒死6親人的翁仁賢後，至今整整4年就沒有執行死刑了。法務部在2024年1月5日的說法是：「只要救濟程序完結，法務部一定依法執行」，並稱「死刑執行不待救濟程序終結即執行，反而是違法」。不過根據法務部2020年修正的《執行死刑規則》，對於執行死刑有諸多限制。有檢察官認為，這個規則不是立法院三讀通過的法律，相關限制已逾越國會通過的《刑法》、《刑事訴訟法》等法律，也是另類的司法奇蹟。

法務部聲稱，《執行死刑規則》，源自於1999年訂頒的《審核死刑案件執行實施要點》，規定聲請再審、非常上訴中等情形不得執行，2005年加上聲請釋憲程序中不得執行之規定，沿用至今。如果法務部認為這個規定不合理，早該修訂，怎麼會每次遇到死刑爭議，就搬出這個規定當擋箭牌？

沈文賓（左）殘忍殺害兩人，是最高法院最後一個判決死刑定讞犯。（圖／報系資料照）

最高法院也不遑多讓，一向躲在反死刑輿論的風暴背後，自從2020年3月底判處三峽雙屍命案兇手沈文賓死刑定讞後，至今超過4年了，未再判決死刑定讞，不管被告多麼窮凶惡極、罪無可逭，最高法院刑庭法官統統看不見，一樣以可教化或兩公約為由，撤銷發回下級審的死刑判決，導致案子多次更審後，最後二審只能改判無期徒刑，上訴後，馬上獲得最高法院維持而判決免死定讞。

近來最受爭議的「強盜性侵殺害退休女老師案」，就是一個血淋淋的殘忍案例，高雄男子劉志明2014年12月間，酒後尾隨曾獲師鐸獎的陳姓退休女老師，趁陳老師上車之際，侵入車內，拿鐵鎚暴打她13下後，搜刮皮包內2000元現金，並以手指侵入下體，甚至咬掉乳頭吐掉。如此兇殘、人神共憤的惡行，一審高雄地院、二審高雄高分院共5度判處死刑，最高法院竟然一再撤銷發回，高雄高分院只好在2024年5月7日更四審改判無期徒刑，引發全民憤怒。

男子劉志明不滿女友提分手，竟在路上隨機殺人，持榔頭將女老師暴打慘死。（圖／報系資料照）

有法官實在看不下去，在司法院內部網站「法官論壇」PO文，痛批始作俑者就是司法院長許宗力，這位法官分析，許宗力為了成就死刑違憲案，2016年就任司法院長後，先從最高法院下手，進行溫水煮青蛙式的「基礎建設」，以達實質廢死目的，所以找些挺他的最高法院人選進去，這些人進入最高法院後，又再拉些他可以控制的自己人進去。

「然後用各種連小學生都說服不了的理由，一再撤銷下級審死刑判決」，目的就是為了達成許宗力的基礎建設，「但這些人大概知道自己在幹什麼讓人不齒的好事，因此不敢自為判決」。意指這些主張廢死的最高法院法官，透過一再撤銷發回的手法，逼下級審就範，將「整個結構形成到澈底貫徹意志，甚至連句話都不用說。」如果最高法院確實如此，再加上憲法法庭和法務部對死刑的態度，難怪大家不相信司法。

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