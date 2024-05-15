關於詐團律師鄭鴻威將錢放在橋頭地院石姓法官的辦公室一事，橋頭地院14日晚間表示，對於石法官所涉爭議行為，依各級法院法官自律實施辦法，送交自律委員會審議。

橋院說，石法官於今年3月間主動向該院報告，指他尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉案律師。

橋院接獲此報告後，馬上調查此事，連同查得可能涉及不當查詢資料的調查結果提供給司法院政風處，再輾轉提供給廉政署參辦。