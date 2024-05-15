總統蔡英文14日以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」發表演說。圖／總統府提供

總統蔡英文與賴清德副總統14日應「民主聯盟基金會」（Alliance of Democracies, AoD）邀請，以錄影方式於第七屆「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）發表演說。蔡英文強調台灣致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域的安全穩定，沒有任何威脅或脅迫能動搖台灣走向世界的決心。

而下周一520即將就任總統的賴清德強調，將推動「國家希望工程」，致力打造民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，且將致力維護兩岸現狀，不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。

蔡英文在哥本哈根民主峰會致詞中表示，這是最後一次以總統身分參與峰會演說，她感謝民主高峰會多年來力挺台灣。台灣致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域的安全穩定，沒有任何威脅或脅迫能動搖台灣走向世界的決心。在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係是最有效的防禦措施。臺灣人民深知民主是永久且唯一的路，相信只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

她說，在台灣，我們非常瞭解那些試圖利用民主瑕疵的人所帶來的危險。我國人民親身經歷數十年威權統治的惡果；我們每天面臨來自中國急遽升高的威脅和恫嚇。中國認為，透過常態化網路攻擊、駭客攻擊和軍事侵擾，臺灣人民將因恐懼而耗弱，或變得麻木及安於現狀。當然不是，台灣人民比以往更堅定捍衛民主自由。

此外，台灣政府充分明瞭區域安全所遭受的威脅，因此積極強化國防戰力以捍衛民主。蔡英文說，台灣也致力和盟友及全球夥伴合作，共同確保區域的安全及穩定。她相信，無論是外來的侵略或是內在的挑戰，都不會削弱台灣人民和民主制度的韌性。我們也積極與國際社會友人分享對抗威權勢力的經驗，以及民主韌性的故事。她要重申，無論是威脅或脅迫都不會動搖台灣走向世界的決心。

她指出，自俄羅斯入侵烏克蘭2年多以來，做為民主政體，我們面對的挑戰更為艱鉅，現在並面臨更為強硬的手段試圖侵蝕民主。在台灣以堅韌和勇氣因應中國威脅之際，我們與理念相近國家的夥伴關係即是最有效的防禦措施。台灣人民深知民主是永久且唯一的路。只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

蔡英文說，下週的這個時候，台灣將有一位新任總統。在這段期間，她很榮幸能代表台灣人民。稍後，賴清德總統當選人將分享他對民主灣台未來的願景。深信在他的領導下，台灣政府和人民將持續為全球的民主自由發展而努力。

賴清德則表示，再過幾天，他將宣誓就任中華民國台灣的下任總統，很欣慰能承接一個健康且充滿活力的民主政體。依據《經濟學人》發布的2023年民主指數，臺灣是全球排名第10、亞洲排名第1的民主國家，這證明了臺灣人對民主的堅持。

他說，我們站在對抗威權擴張的最前線，我們的民主不斷遭受外國錯假訊息、軍事威脅及經濟脅迫的壓力。儘管北京不斷施壓，台灣人民拒絕接受威權主義，中國的脅迫只會強化我們堅持民主與自由的決心。我們拒絕屈服於恐懼，選擇樂觀與希望。今年初的總統大選結果也證明了這一點。

他表示，就任總統後將推動「國家希望工程」，致力打造民主和平、創新繁榮、公義永續的臺灣，並持續捍衛全球民主價值。未來將以和平四大支柱為原則，即「強化國防及不對稱戰力」、「改善經濟安全與供應鏈」、「持續與民主國家建立夥伴關係」及「建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力」，來守護區域的和平穩定。

賴清德強調，台灣將致力維護兩岸現狀，不排除在相互尊重、互利互惠、尊嚴且不預設前提的原則下與中國展開對話。他說，要感謝包括「對華政策跨國議會聯盟」各國國會議員的倡議，強調兩岸衝突全球皆須付出代價。台海衝突不會僅止於台海，為了全球和平與自由，我們須強力嚇阻所有威權敵意。

賴清德說，台灣將持續強化自我防衛的決心和韌性。為此，我們的經濟實力至為關鍵。自由世界必須在全球重要科技領域的競爭中取得勝利。正如同我們的晶片對世界科技至關重要，台灣亦將成為全球民主科技聯盟的中心。

他強調，自由世界不能屈服於威權國家的擴張，而應強化自身的自由與民主、經濟與韌性，同時藉由互惠合作造福人民，給下一代和平、自由與繁榮的民主世界。