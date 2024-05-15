台大婦產科醫師施景中分享，上周替一位孕婦接生，是共用羊膜腔的雙胞胎，「只要再晚1天就會變連體嬰」，檢查發現寶寶2次胎心音減速，趕緊安排接生手術，後來發現這對雙胞胎不僅臍帶互相纏繞，其中一個寶寶還一腳踩入臍帶形成的圈圈，大腿被緊緊纏住，好險最後一切順利，雙胞胎順利出生。

施景中昨在臉書上分享，5月10日替一位孕婦接生，這個孕婦早期懷孕就診斷出「共用羊膜腔的雙胞胎」，發生率和連體嬰相同，是單一受精卵在第9天至12天分裂的結果，只要再晚1天就會變連體嬰。

施景中表示，因為寶寶有臍帶互相纏繞的風險，因此孕婦懷孕28周時，就提早住院觀察，期間曾出現2次大的胎心音減速，2次都差點得半夜緊急開刀，最後由小兒科加護病房騰出病床和呼叫器，才順利在10日動手術。

施景中指出，手術時發現，原來寶寶不只臍帶纏繞，其中一個寶寶還將腳踩入臍帶形成的圈套裡，大腿被緊緊纏住，難怪產前心跳曾掉得有點誇張，好險手術一切順利，孕婦也畫了張全家福送他。仔細看2個寶寶的頭髮，一個順時針轉，一個逆時針轉，好像在玩美麗的編織。