Google今（15日）凌晨在年度開發者大會上，將火力聚焦在AI上，並宣布將透過AI大幅提升Google搜尋，只要輸入完整問題，便能獲得完整資訊的懶人包，包括減肥食譜、旅行規劃等，都不須再慢慢爬文了。

綜合媒體報導，Google搜尋引入多步驟推理功能自動拆解問句，此舉如同透過多次不同關鍵字搜尋，藉此回答用戶提問，另外，Google搜尋也將推出「Planning」功能，用戶可要求為期三天的食譜，Google將整理出包括製作方法以及菜單等，讓使用者在搜尋上更為方便。

另外，Google搜尋引擎以及Google相簿也將整合Gemini模型，使用者在未來能藉由語音向Gemini下指令，尋找含有特定情境、對象與物件的照片，包括有自己車牌號碼的照片等，Gemini都能在短時間內將符合的照片找出來。

另據《中央社》報導，Gemini 1.5 Pro模型從一次可處理100萬個詞元脈絡長度，將擴增到200萬個，是目前可提供最長脈絡處理的基礎模型，若以實際應用來看，Gemini 1.5 Pro能讀懂1500頁的文件、為100封電子郵件摘要以及處理長約1小時的影片內容。

報導稱，Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）笑說，光是AI這個字，在這場大會上就被提到121次，意味著AI已成Google發展技術的核心。