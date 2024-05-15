準總統賴清德將於520就職總統，原先不少藍營大咖都表示不參加就職典禮，引發討論與爭議。但包括台北市長蔣萬安等人，後來已決定排開行程參加520就職典禮。而日前表態520就職典禮的國民黨立院黨團，其書記長洪孟楷昨強調，不出席不代表杯葛，但也鬆口說，「520前還有黨團大會，是否會再討論，都尊重所有黨團成員決定」。

洪孟楷昨（14）日在立法院受訪表示，態度沒有鬆動，是黨團集體討論決議不出席，不是黨團三長說了算，但5月20日之前還會有黨團大會，是否會再做討論，目前仍不得而知，但現階段黨團討論是不出席520。洪強調，希望外界不要誤會，「不出席不是杯葛」，還是祝福就職典禮順利圓滿、中華民國國運昌隆。

至於藍營立委不出席遭批評是歷史罪人，洪孟楷則指出，前總統馬英九2008年就職，當時在野黨柯建銘稱「那是國民黨慶功宴我們去幹嘛」，民進黨也沒參加，但國民黨團不認為2024是民進黨慶功，這是國家重要的時刻，但每個委員都有公務，所以黨團共識決議不出席。

不過洪孟楷也語帶保留說，「到520前還有黨團大會，會不會再討論都尊重」，國民黨團會很負責任，戰法戰術也很彈性，但絕對會跟台灣主流民意站在一起。