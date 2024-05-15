近日有西方衛星照顯示，在大陸福建省沿海某機場出現大量對台集結的殲-20戰機，外界評估，此為東部戰區新裝備。對此，陸委會前副主委、淡江大學戰略研究所副所長黃介正研判，大陸此一動作不完全是在針對台灣，它同時是在針對美國部署，他並呼籲，台灣還有許多先進武器還沒到貨，「嘴巴不要太壞」。

「對我們的挑戰很大」，黃介正昨（14）日上網路節目《少康上線啦》，回應主持人趙少康提問，大陸為何要有這種動作時表示，大陸當然希望戰機不要被美國和其盟軍偵測到，並可實施一些隱匿的軍事行動，所以不完全是針對台灣，它同時是在針對美國整個西太平洋部署。

黃介正指出，國軍新的F-16V戰機配置的雷達，在特定狀態之下能偵獲殲-20，但現在還沒交貨，再加上交貨之後，還要訓練、演習，並制定新的戰術，才能夠發揮戰力。因此，黃介正直言，這就是會什麼會一再說「嘴巴不要太壞」，台灣有很多先進武器還沒到位，結果還逞口舌之快，導致大陸被惹毛、不斷加壓，這實在沒必要。

趙少康表示，國軍有可以看到殲-20的戰機當然好，但「就算看得到又怎樣？」還是要看整體數量和對抗的實力，而黃介正也認同此說法。