網紅Toyz（劉偉健）因涉嫌販售大麻菸彈，遭法院判處4年2月徒刑，確定在本月16日入獄服刑，今（15）晚他也將進行發監執行前最後一次直播。不過香港籍的他因為尚未取得台灣身分，所以服完刑後可能會遭驅逐出境；對此，有爆料指出他想在入獄前趕緊將篠崎泫娶回家，成為台灣女婿。

根據《鏡週刊》報導，Toyz一心想與篠崎泫結婚，才能避免出獄後遭到驅逐，順便藉此保住千萬資產。因為Toyz在台灣投資不少，儘管虛擬貨幣和大部分現金都放海外帳戶，但飲料店是登記在合夥人名下。傳出Toyz無法信任外人，深怕入獄期間自己的店慘被「吃掉」，才動了念頭想藉由結婚，將股分交給配偶。

Toyz與篠崎泫傳出緋聞，始終未正面坦承戀情。（圖／篠崎泫IG、Toyz 臉書）

即將入獄的Toyz心情低落，曾經透露抱著媽媽和女友崩潰大哭。5月8日直播說自己在南投民宿，一邊講話，鏡頭外卻出現了篠崎泫的聲音。此外，Toyz還向網友「託孤」，希望大家替他照顧「老婆」，說「這個妞比較笨，我怕她崩潰。」網友要他趕快下播好好陪女朋友，Toyz還直呼要瘋狂愛愛，「以後只能看著照片打手槍了。」

Toyz日前在直播分享近況。（圖／摘自浪LIVE Toyz直播間）

不過當時網友指Toyz把篠崎泫搶走時，他的回應是：「有沒有想過是她把我搶走？」畢竟兩人感情史都相當豐富，外傳Toyz其實在兩年前曾跟篠崎泫交往，但女方卻在2023年劈腿歌手陳零九、當了小三而挨轟；而被篠崎泫戴了綠帽的Toyz，則改愛有老公的模特兒榕榕子，一直到對方離婚。卻沒想到這時篠崎泫卻和Toyz重歸於好，成為他口中最放不下的那個女人。

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