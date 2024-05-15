不少人都希望有天能致富，變成有錢人，日本一名銀行行員觀察到真正的有錢人有4大特徵，如維持運動習慣、不追求名牌、重視人際關係、對他人大方等，調查中他發現有多達42.1％的人會到平價服飾品牌UNIQLO買衣服，認為比起高檔的名牌衣，衣服的舒適度、機能性更重要。

據日媒《LIMO》報導，銀行行員表示有錢人有4大特徵，包括維持運動習慣、不追求名牌、重視人際關係、對他人很大方等。以維持運動習慣來說，有錢人把身體健康當投資，除注重睡眠、飲食和健康，還會把慢跑等運動當作日常生活，能提神也抒解壓力。

銀行行員說，他本來以為有錢人都穿名牌衣服，結果實際調查發現有高達42.1％的人穿UNIQLO，比起高檔的衣服，他們更重視衣服的材質舒適度、機能性；此外有錢人也很努力經營人際關係，會安排和家人外出旅行、和求學時期的同學聚餐等，並表示每個人都有價值，將來有天可能會幫助自己的事業。

銀行行員表示，他也曾誤解有錢人會用錢滿足自己慾望，但他遇到的有錢人對金錢開銷非常謹慎，反而是家人或親友需要用錢時，會變得很大方，甚至還說「能幫助需要的人，自己也能得到回饋，感到非常幸福。」