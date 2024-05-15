有回到冬天的感覺！天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，未來幾天將有兩波偏乾的東北季風接手，尤其今、明兩天這波，預報顯示偏強，北部可能下探16度以下。之後西南季風5月底抵台，氣象署也表示，下周三至下周五（22～24日）梅雨鋒面南下，有劇烈天氣發生機率。

今天、周四東北季風偏強，北台灣涼意明顯。（翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急FB）

台灣颱風論壇在臉書指出，「東北季風迴光返照！」目前台灣上空的水氣已經散去，未來幾天將有兩波偏乾的東北季風接手。尤其今天、明天這波，預報看起來偏強，北部預計下探16～18度，有可能更低，會有種回到冬天的感覺。

台灣颱風論壇表示，中南部的影響比較小，越往南越熱，甚至沒有變涼的感覺，這星期南北將會是兩個世界，往返南北的人要多多注意溫差。

台灣颱風論壇說，中長期預報模式顯示，今年的西南季風最快會在5月底抵台，所以如果沒意外，這周的東北季風，有可能就是最後的榮光了，錯過這次就半年後見。

氣象署也指出，周四（16日）東北季風再增強，各地早晚持續偏涼，北台灣低溫來到17～19度，周五至周日（17～19日）東北季風減弱，各地溫度略回升、多雲到晴。下周一、二（20、21日）水氣增多，全台降雨機率提高，下周三至下周五（22～24日）鋒面位於華南至台灣附近，各地降雨機率逐漸提高，有雷雨、強陣風等劇烈天氣發生機率。