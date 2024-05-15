俄烏交戰2年多，最近俄軍在前線取得了進展，並罕見任命經濟學家擔任防長，這項決定顯示，這將是一場長期抗戰，因為克宮要致力長期維持戰時經濟。隨著局勢升級，為了因應如世界大戰等更大規模的衝突發生，英國與其他歐洲國家正在加強國防開支、兵役、軍演與核武等四個層面。

《每日郵報》報導，首先在國防開支上，蘇聯解體後，英國和歐洲多年來不斷削減軍力，直到最近，軍事資源的水平仍遠低於冷戰時期。英相蘇納克（Rishi Sunak）上個月宣布，政府將在本世紀末將國防開支提高到GDP的2.5%，這是英國向「戰爭經濟」過渡的一部分。在歐洲大陸，歐盟委員會已撥出近20億歐元（約台幣690億）用以提高歐盟成員國的國防生產。

而在徵兵方面，據悉德國正在考慮恢復徵兵制，所有年滿18歲的男女都將被徵召入伍，為未來的大規模衝突做好準備。其他波羅的海和北歐國家準備較為充足，愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛都維持某種形式的國民服役，所有18至27歲的男性公民都必須服役一年。丹麥今年稍早宣布，女性也將接受義務兵役，並透露了延長培訓時間的計畫。同時，1/3芬蘭人是預備役軍人，這意味著儘管芬蘭人口只有560萬，但卻擁有歐洲最大的軍隊之一。

在軍演方面，北約進行了為期半年的「堅定捍衛者2024」演習（Steadfast Defender 2024），這是冷戰以來它所設想的最大規模軍演之一，共有32個成員國的90000名士兵，參與一連串不同的任務，包括實彈演習、戰略和後勤計畫等。

而在核武方面，歐洲的核武威懾在很大程度上依賴美國，美方的核武庫存約為5200枚，僅次於俄羅斯的5800枚，位居世界第二。不過，據悉其中有1000枚核武已退役並等待裁減。數百枚這類彈頭主要部署在德國、義大利和荷蘭等歐洲各地區。但瑞典本週稍早宣布，戰爭時期願意在境內部署美國核武，而這遭到國內部分人士反對。