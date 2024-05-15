國民黨立委徐巧芯質疑我國援助烏克蘭計畫涉嫌圖利，因公開「密件」，遭外交部告發洩密。戰鬥藍13日以實際行動力挺，引發討論。媒體人黃揚明昨（14日）對此分析，徐巧芯打到現在，國民黨要感謝她，幫整個政黨擋子彈，綠營沒別的議題，就是打她一個人。

黃揚明在中天節目《大新聞大爆卦》中分析，這一波攻防，在密件捍衛上，徐巧芯需要自己去打這一場戰。他並舉例，民進黨若認為這個人有貢獻就會給資源、位置、培養他，可是國民黨的邏輯不是，有辦法就自己打天下，尤其是民代體系，如果執政，政務官通常不會從民代去排，是從學者、官僚體系，這就是國民黨文化。

正因如此，黃揚明指出，所以當徐巧芯發生此事時，一開始沒人理她，黨內基本上就是認為她個人的事，結果經過一個月的時間，變成穿搭、揭弊等等事情；他也提及，個人不認同她的行為，但監督政府是可以的，「如果今天國民黨的人看到密件就躲起來、不敢打，也不是稱職的在野黨」。

黃揚明認為這風波還會持續很久，因為綠營還沒找到另一個值得攻擊對象，這一個月來對她是政治歷練，揭弊路線在黨內不會有太多共鳴，因對於民進黨來講就是一路戰鬥，「這件事情徐巧芯打到現在，國民黨要感謝她，幫整個政黨擋子彈，沒別的議題就是打她一個人」。