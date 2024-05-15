37歲蘇姓女子疑因生活壓力過大，母親節當晚帶著一對子女入住中和某家摩鐵，昨(14日)在飲酒拉K後，用枕頭悶死9歲女兒及6歲兒子。由於蘇女精神狀況不佳，目前仍無法偵訊。初步了解，蘇女與家人很少聯繫，連家人都不清楚她生活狀況，大概4個月前搬回老家樓下就近照顧生病祖母。

蘇女父親在接獲通知後，向警方表示因很少聯繫，向來不太清楚她的交友狀況，直到她最近搬回老家協助照顧祖母，才較有互動，最近也有發現女兒服用安眠藥，但生活上並沒發現其他異狀。

蘇女原本在百貨公司擔任櫃姐，今年初，為照顧臥床罹癌的祖母辭去工作，疑因精神、經濟雙重壓力，加上酒精、毒品催化，導致情緒失控，親手殺害兒女。行凶前，更將臉書封面換成熟睡兒女的照片，讓警方摸不著頭緒。

因蘇女精神狀況相當不穩，目前仍無法進行偵訊，上午將由檢察官評估狀況後，才能進一步偵訊釐清案情。

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