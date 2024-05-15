國道3號北向300K水上交流道邊坡附近一處廢棄豬舍，昨（14日）晚間11點冒出火煙，嘉義縣消防局獲報抵達時，火場已大面積延燒，火勢、濃煙十分猛烈，遠在數公里外都清晰可見，經出動多個分隊到場滅火，漏夜灌救至今未熄滅，疑似因廢棄豬舍擺放大量助燃廢棄物，雖火勢獲控制，現場仍有大量殘火和濃煙，持續悶燒中，消防人員除拉水線、派員警戒，也出動大型機具協助滅火，至15日上午8點半，這場火警已燒了一整晚，超過8、9個小時。
國道3號北向300K水上交流道邊坡附近一處廢棄豬舍，昨（14日）晚間11點冒出火煙，嘉義縣消防局獲報抵達時，火場已大面積延燒，火勢、濃煙十分猛烈，遠在數公里外都清晰可見，經出動多個分隊到場滅火，漏夜灌救至今未熄滅，疑似因廢棄豬舍擺放大量助燃廢棄物，雖火勢獲控制，現場仍有大量殘火和濃煙，持續悶燒中，消防人員除拉水線、派員警戒，也出動大型機具協助滅火，至15日上午8點半，這場火警已燒了一整晚，超過8、9個小時。
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