小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮受惠紅海危機、歐美經濟復甦等利多，價量齊揚，第一季合併營收886.39億元，年增32.64％，稅後純益173.82億元，季增427.84％（約4.27倍），年增244.70％（約年增2.45倍），每股稅後純益（EPS）為8.14元，每股淨值暴升至221.61元。三大法人14日爆買長榮近28000張，其中外資掃貨逾2萬張。

由於大陸五一長假後運價、運量飆漲，再加上美國線換約價格大幅調漲的貢獻，長榮5月合併營收將有望往350億元邁進。

【1】受惠紅海危機 長榮首季暴賺

長榮4月合併營收318.14億元、月增約6％、年增約42％，連續三個月營收維持在300億元之上，前四月營收1,204.52億元，年增約35％。由於大陸五一長假後運價、運量飆漲，再加上美國線換約價格大幅調漲的貢獻，長榮5月合併營收將有望往350億元邁進。

【2】亞馬遜掏5.3億元 成世芯-KY股東

ASIC（特殊應用積體電路）龍頭世芯-KY迎來重磅級股東，全球電商龍頭Amazon（亞馬遜）將斥資5.3億元，以每股2,382元私募價格認購224,537股（約224張），占世芯股本0.28％，成為公司第34大股東。

【3】美中貿易戰鬥狠

美國總統拜登14日宣布，提高一系列中國進口產品關稅，包括電動車、電池、太陽能組件、半導體等七大項產品，價值180億美元。經過兩年多的檢視，美國針對中國關鍵產業的關稅鍘刀終於落下，全球市場則擔憂，美方大動作恐將引發新一輪貿易戰。

【4】鮑爾：首季打通膨缺乏進展

美國4月生產者物價指數（PPI）月增0.5％高於預期、年增率2.2％創2023年4月以來最高，顯示第二季開頭通膨依然頑強，為美國聯準會（Fed）9月是否啟動降息增添變數，Fed主席鮑爾14日表示，儘管美國首季通膨缺乏進一步進展，但仍有信心通膨將回落至接近去年的水平，限制性政策可能需要更長時間才能讓通膨回到2％目標。

【5】AI狂炸不夠賣！ 海力士HBM新晶片將提前量產

韓媒《The Elec》引述SK海力士（SK Hynix）高層說法指出，該公司打算在2026年開始量產HBM4E，比原先規劃還提前一年達陣。分析師表示，受到人工智慧（AI）爆炸性需求挹注，帶動高效能記憶體晶片供不應求，預料今年此類晶片供應吃緊情況將延續至明年。