好市多藍莓可麗餅推出後，在IG和抖音上引起討論，一名網友表示，現場看起來很不錯，有沒有吃過的人可以回饋一下，不少人表示這款可麗餅大概是微甜的口感，新鮮藍莓酸酸甜甜，配上濃郁的乳酪，真的很搭，另有網友說，吃不完放冷凍庫保存，口感會像冰淇淋，更好吃。

一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上分享，逛好市多看到之前網友大推的新品「新鮮藍莓可麗餅」，一盒8入399元，平均一片要49.8元，想問大家吃過了沒，不知道會不會很甜。

貼文引起網友討論，不少人狂讚好吃，「不甜，非常新鮮的藍莓，大推」、「平常喝飲料最多只點一分糖，今天吃了還不錯，藍莓大顆，甜度屬於微甜，配無糖茶、咖啡很適合」、「我覺得超好吃，本來以為8個太多，結果一不小心就吃了3個」、「放冷凍後更好吃，口感像是冰淇淋」。

而這款藍莓可麗餅在IG和TikTok上超夯，不少網友拍片分享，多數人表示這款可麗餅不算太甜，因為新鮮藍莓的口感酸酸甜甜，配上濃郁的乳酪醬超讚。

不過也有網友試吃過後發現，這款可麗餅的皮很軟，沒啥口感，內餡藍莓果醬加乳酪醬，剛吃的時候覺得還不錯，但是吃一整塊會覺得有點膩。