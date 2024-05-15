中天新聞台於2018年時，報導民進黨立委邱議瑩主持造勢求「大家不要離開」，遭NCC依裁罰20萬元，去年台北高等行政法院判中天勝訴，NCC又提再審，北高行近日再判決駁回。對此，國民黨立委陳玉珍表示，她與藍委羅智強等立委將於本周到NCC抗議，也已經提案，事實上中天應該要復台。

陳玉珍昨（14）日在立法院受訪表示，NCC的裁決不斷被法院打臉，代表NCC當時是帶著有色眼鏡在對中天做裁決，也證明NCC很早、甚至一開始就想把中天關台，因為中天很認真的監督執政黨的種種行為、反映人民不滿，引起執政當局不快，NCC才會不停裁罰中天。

中天抗告成功！NCC連17敗。（中時新聞網製）

陳玉珍說，如今公道一一還給中天，她與羅智強等一群立委也將在本周三或週四到NCC去抗議，並提案讓錯誤裁決撥亂反正，事實上中天應該要復台，已經有提出相關的作為。

陳玉珍表示，對NCC的抗議不只是針對中天，是因為NCC本身就非常不公正，完全不是中立的機關，立法院交通委員會都已經做出決議，要求提供鏡電視案的相關資料，但NCC主委陳耀祥仍在冥頑抵抗，內定接任主委的副主委翁柏宗還找人去跟民眾黨立委講，支持人事案就願意給資料，這是不尊重國會、也完全沒有政務官風骨。

至於邱議瑩「不要離開」案的訴訟費用，將由NCC承擔，陳玉珍也批評，問題根源是NCC當時是否有抱持獨立的眼光思考，或者只是為罰而罰，顯然NCC對於不同電視台會有不同做法，就跟當時NCC委員要上任之前，有一位總統府副秘書長遺失筆電，裡面有文件說「配合處理中天」，回頭來看也都是事實。NCC已經不是獨立機關，而是被民進黨拿來當槍使、用來整治不聽話媒體的機關。