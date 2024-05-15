一名蘇姓女子涉嫌在中和某家摩鐵內飲酒吸毒，再拿枕頭悶死親生的兩個孩子，案情曝光後引發嘩然。對此，蘇女的前同事聞聽噩耗後，一度表現不可置信，坦言蘇女非常疼愛孩子，甚至曾為了接孩子放學而翹班、多次請假。

蘇女的同事獲知她犯下殺子女命案後一度難以置信。她回憶，蘇女對兩個孩子呵護有佳，即使工作再忙，也會抽空陪著小孩，因此她過去從不加班，甚至還為了接送孩子翹班，但蘇女經濟狀況不佳，也曾迫於生活壓力向她借錢。

據了解，36歲蘇姓女子是百貨公司的一名櫃姐，今年為了照顧罹癌的祖母而辭去工作，後來在本月12日入住汽車旅館，期間疑因生活、經濟的壓力，同時被毒品催化，竟拿房間裡的枕頭悶死9歲女兒、6歲兒子。直至蘇女友人前來探望，驚見孩子已無生命跡象，與蘇女起口角後被汽車旅館的員工聞聲前來，隨即報警處理。

警方表示，昨天已調閱監視畫面，將進一步釐清蘇女入住汽車旅館至案發期間，是否有其他人進入現場。辦案員警指出，蘇女在分局偵訊期間，神志不清、詞不達意，檢察官也緊急下令停止夜間偵訊；待由檢察官今（15）日上午評估狀況後，才能進一步偵訊釐清其犯案動機。

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