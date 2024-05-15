一名女子近日到麥當勞用餐，見兩位20多歲的年輕女生，把皮夾放在桌上佔位就下樓點餐，她看傻眼喊「台灣已進步到用皮夾佔位了？」將其PO上網後引發熱議，部分人稱讚是台灣治安好的象徵，部分人認為是用皮夾佔位「心臟很大顆。」

原PO昨（14）日於臉書社團《爆廢公社》指出，到麥當勞2樓的用餐區，發現兩名20多歲的女生，把皮夾放在桌上佔位，就到1樓點餐，她驚呼「台灣已進步到用皮夾佔位了？」

圖文吸引討論，網友認為原PO大驚小怪，並分享看過的佔位方式，包括筆電、包包、手機、衛生紙等，直呼這是台灣治安好的象徵，加上門市內都有監視器，才敢用隨身物品佔位。

也有少部分人覺得不論用什麼物品佔位「心臟都很大顆」，以原PO遇到的皮夾佔位來說，裡面除了鈔票外，可能也有證件、信用卡等，遺失要補辦會非常麻煩，「用皮夾佔有點猛」、「弄丟再來罵台灣治安差。」