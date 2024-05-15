除了Frontier之外，勞倫斯利佛摩國家實驗室的El Capitan Early Delivery System （EDS）、RZAdams和Tuolumne三部超級電腦也名列Top500前50名，分別排名第46、47和48位。這三部系統是首批採用AMD最新Instinct MI300A APU的超級電腦，在單一機架初期測試中展現出19.65 petaflops的驚人性能。

在這份最新的Top500排行榜中，總計有156部超級電腦採用了AMD的處理器和加速器，較去年增長了29％。同時，在綠色500強（Green500）能源效率排行榜上，有157部系統使用了AMD的高效能運算解決方案。

AMD全球資料中心及加速器事業群副總裁Brad McCredie表示：「AMD Instinct MI300A APU為HPC和AI融合工作負載樹立了全新的性能與效率標竿。我們期待持續與HPE和LLNL的團隊合作，進一步最佳化El Capitan系統，發揮AMD技術的巨大潛能。」

除了現有超級電腦的佳績，AMD也推出了全新的Alveo V80運算加速卡，針對HPC和運算密集型工作負載進行了專門優化。Alveo V80基於AMD Versal HBM系列自適應SoC，相較前代產品提供高達2倍的記憶體頻寬和4倍的網路頻寬，並具備820GB／s的超高記憶體傳輸能力，能有效克服許多運算密集型應用場景的瓶頸。

美超微公司正在將Alveo V80整合到其搭載AMD EPYC處理器的伺服器產品線中。美超微資深副總裁Michael McNerney表示：「AMD的Alveo加速卡與美超微的A＋伺服器系統完美結合，為客戶提供一體化的高密度運算加速解決方案。」

在過去一年中，AMD的EPYC處理器和Instinct加速器助力了多個新超級電腦項目，包括義大利能源公司Eni的HPC6、聯想與帕德博恩大學的新系統、斯圖加特大學的The Hunter系統，以及波蘭AGH大學的Helios超級電腦等。同時，AMD最新發布的ROCm 6.1軟體也為Instinct GPU應用程序帶來了全新的優化和改進。

憑藉業界領先的EPYC處理器和Instinct加速器組合，AMD持續為全球高效能運算產業注入創新動能，協助客戶實現前所未有的運算能力，推動科學發現和技術進步。