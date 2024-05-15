37歲蘇姓單親媽媽疑因不堪巨大生活壓力，14日在新北市中和區汽車旅館飲酒、拉K後，竟用房間枕頭悶死9歲女兒及6歲兒子。令人鼻酸的是，警消在案發現場發現，兩姊弟陳屍的床頭梳妝台上，有一張姊姊送給媽媽的母親節卡片，令在場人員感到心疼不捨。

據了解，蘇女未曾結過婚，卻獨力撫養一雙兒女，她時常在臉書貼出兒女照片，還曾寫下「孩子。寶貝。 媽媽都很愛你們」、「為母則強」、「媽媽絕對不會讓孩子受委屈」，顯出她與孩子相處融洽，非常疼愛孩子。

蘇女曾在百貨公司擔任櫃姐，今年初，為照顧臥床罹癌的祖母辭去工作，疑因精神、經濟雙重壓力，加上酒精、毒品催化，導致情緒失控，親手殺害兒女。蘇女行凶前，更將臉書封面換成熟睡兒女的照片，讓警方摸不著頭緒。

蘇的兒女分別就讀中和區某國小及幼兒園，13日她以要到南部為由，向校方請了2天事假。

警方調查，12日母親節當晚11時許，蘇帶著兒女搭計程車進入摩鐵，辦理入住，隔天蘇的徐姓女性友人得知，帶著餐點，前來摩鐵探望。14日上午，徐女再到摩鐵送餐，驚見蘇竟親手悶殺兒女，她的身旁放有K他命及空啤酒罐，2人爆發爭吵，引來工作人員。

警方在偵辦現場，發現兩姊弟陳屍的床頭梳妝台上，有一張姊姊寫給媽媽的母親節卡片，上頭表達著對媽媽辛勞的感謝，無奈這張卡片並未能將蘇女從生活壓力中的深淵拉出，仍然狠心下手，讓現場人員感到鼻酸不捨。

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