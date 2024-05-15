前總統陳水扁日前提醒有意角逐2026台南市長的立委陳亭妃，要小心選舉可能有變數，因立法院長韓國瑜「鹹魚翻身」，未來「韓流」恐再起，引發討論。對此，國民黨高雄市議員宋立彬坦言，韓流恐難再達巔峰，並認為國民黨立委柯志恩若參選高雄市長，須領導其他藍委出來爭取建設，高雄人一定會被感動。

韓國瑜擔任立法院長後獲得不少好評，也讓其民調再度升高。陳水扁日前便表示，民進黨大勝近幾年在地方選舉都不太理想，2026選舉更可能會增添變數，因韓國瑜已經「鹹魚翻身」，未來「韓流」可能再起，呼籲民進黨要特別小心。

對此，據港媒《中評社》報導，宋立彬認為，韓流不會再像2018年一樣巔峰，因韓流靠的仍是感動人心，主要是韓國瑜存在於挺韓支持者心中，但不見得會轉化到其他人的身上。因此，宋立彬認為，若需要由中央來幫忙的事，柯志恩一定要強烈表態，並領導其他藍委出來爭取建設，只要看到柯志恩站出來，高雄人一定會感動，也才會給機會。

宋立彬認為，陳水扁呼籲民進黨要小心韓流，只是要告訴民進黨不要忘了他，凸顯自己的重要性。宋立彬強調，國民黨不能寄望2026還能吹韓流，而是要讓在地人民感動，進而支持藍營候選人，才有翻盤機會。