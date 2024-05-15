最近腸病毒、諾羅等病毒齊發，醫院門診有許多鬧腸胃炎的小患者，對此，小兒科醫師陳如瑩提醒，小朋友腸胃炎期間不要只吃白粥、吐司等食物，這樣營養不夠，只要避吃油膩或刺激性食物，6大類營養素都要攝取，以增強免疫力，另市售的運動飲料糖份較高，要補充水分，建議補充小兒電解水。

陳如瑩在臉書粉專PO文指出，最近門診腸胃炎的小孩變多，家長在照顧上，有很多事情需注意，以下就來破解6個常見小孩腸胃炎迷思。

■迷思一只能吃白色的東西：在衛教家長腸胃炎的飲食時，很多家長會問：「是不是只能吃白色的食物？」其實，腸胃炎的飲食，不必侷限於白色食物，以往聽到白飯、白吐司等白色食物，可能被視為較為溫和，但如果只補充這些東西，就只補充到澱粉。

重點應該是熱量的攝取與均衡飲食，以增強免疫力，建議吃家裡烹煮的家常菜，6大類營養素都要吃，避免油炸或刺激食物即可。

■迷思二奶粉要稀釋喝：關於腹瀉或嘔吐時的飲食，經常被問到是否應該稀釋奶粉。答案是不建議。稀釋奶粉可能導致熱量減少，增加低血糖的風險。如果需要更多水分，建議使用小兒電解水，而非調整奶的水量。

■迷思三要補充運動飲料：大多市售運動飲料糖份比例較高，電解質含量較低，不適合嘔吐或腹瀉的小朋友，建議補充小兒電解水，較符合腸胃炎流失體液的補充。

■迷思四吐就要先禁食：在處理大人的腸胃炎，我們常常會用禁食的方式，讓腸胃道休息一下就會比較好。然而在小朋友的腸胃炎，就不建議這麼做。

因為在腸胃炎時，孩子很有可能因為一段時間沒有吃東西，造成脫水或者是低血糖，這是非常危險的。所以還是要適量的進食和補充水份。

■迷思五小朋友不能用止瀉藥：小朋友一樣可以使用腸胃症狀治療藥物，不過，會根據孩子的體重去做計算，建議尋求兒科專科醫師，使用孩子合適用的止瀉藥。

有部分成人使用的止瀉藥在小朋友身上會造成腸胃蠕動減緩，甚至不動，而造成嚴重的腸阻塞，造成更嚴重的問題。

■迷思六吐就一定是腸胃炎：腸胃炎大部分會有嘔吐和腹瀉的症狀。如果只有嘔吐，有時可能是發燒不舒服造成的嘔吐，或者是嚴重咳嗽咳到吐。還有許多嚴重的疾病也有可能造成嘔吐，像是心肌炎、較嚴重的全身性感染、或是糖尿病酮酸血症等。

所以如果孩子單純只有嘔吐的話，也建議尋求專業兒科醫師的評估，最重要還是要觀察孩子的精神活力、食慾、尿量狀態，才不會延誤就醫。

陳如瑩提醒，如果小朋友腸胃炎症狀惡化，或幾天後沒有改善，或者有脫水徵象、持續發燒、血便等現象，應立即就醫。特別是6個月以下的嬰兒，更應該注意食慾活力尿量等脫水狀況。