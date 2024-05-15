彰化市山中街15日凌晨發生住宅火警，消防員進入搜救，讓受困民眾戴上共生面罩，再將其引導出火場。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

今天凌晨1點多，彰化市山中街發生住宅火警，1棟3層樓透天厝冒出大量濃煙後全面燃燒，屋內4人中，2人從2樓露台逃生，另2人受困3樓，幸好消防員將火勢撲滅後，攜帶火場導引繩及共生面罩進入搜救，及時將受困2人救出送醫，2人都無生命危險，起火原因由彰化縣消防局調查釐清。

消防局今天凌晨1點2分獲報，彰化市山中街發生住宅火警，該局派遣彰化東區等消防分隊各式消防車17輛、救護車4輛，消防人員42人到場搶救，現場初期由彰化東區分隊長劉玉祥指揮搶救，大隊到場後指揮權移轉副大隊長吳哲佑。

消防員到場發現火場為3層樓RC建築物，1樓已全面燃燒，且冒出大量濃煙，左右兩側民宅亦有煙冒出，屋內共4人，當時2位民眾已從2樓露台自行逃出，然在3樓尚有2人待救（1大1小）。

現場消防人車布置攻擊水線壓制1樓火勢，防止火勢向兩側民宅延燒，同時持續透過關係人手機引導受困民眾關門待救。

消防員將1樓火勢壓制後，多人攜帶火場導引導繩及共生面罩入室搜救，於3樓後方廁所找到2名待救民眾，均意識清楚，無燒燙傷情形，待室內梯間煙熱散去後，順利將2人救出，其中1人為24歲的梁姓女子，送彰化秀傳醫院，另1人為4歲的王姓男童，由家屬陪同送彰基兒童醫院。

這場住宅火警約在40分鐘內獲得控制及撲滅，消防員表示，該戶有裝置住警器，火警發生時裝設於1樓的住警器有發出警報聲響，王姓屋主的兒子聽到後隨即大喊要家人逃生。