台積電影響力持續擴大，傳出Google將在明年Pixel 10系列捨棄三星，採用台積電3奈米完成客製化系統單晶片（SoC）為了實現這樣的轉變，Google已經擴大台灣研發中心的規模，與台積電進行更密切的合作，以生產出最出色的晶片。

科技媒體wccftech報導，今年Google在即將推出的Pixel 9系列，使用新一代處理器Tensor G4，Google選擇三星做為代工夥伴，但明年此狀況將出現改變，因為前一代Tensor G3的效能嚴重落後對手，期待採用台積電後能有所幫助，讓Pixel 10系列能夠扳回一城。

然而Google的競爭對手高通與聯發科，將分別在今年推出Snapdragon 8 Gen 4和Dimensity 9400處理器，兩款產品都是採用台積電N3E製程，即為第二代3奈米製程，這也代表Google的產品落後對手整整一代，需要在其他領域取得突破。

市場關注Google在技術上的進一步發展，或許有可能提前採用台積電N3E技術，因為先前有類似傳聞出現，蘋果最新的iPad Pro系列機型使用M4晶片就是採用N3E技術，同時蘋果也是N3E的大客戶。

根據台積電第一季公布的財報，3 奈米出貨佔晶圓銷售額的9%，雖較去年第四季的15%略為下滑，但在蘋果、高通及聯發科等客戶帶動下，市場消息推測銷售佔比有望一口氣衝上20%。