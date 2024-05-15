好市多年中促銷開跑，即起至26日多款熱門商品都祭出優惠，包括Samsonite行李箱現折1150元、Tide汰漬無色香洗衣精特價659元，五月花抽取式衛生紙、好自在安睡褲也降價；另外克寧奶粉、雀巢可可早餐脆片、冷泡咖啡濾泡包以及MONBANA極品可可等夯品都有不少折扣，許多會員搶搬貨。

臉書粉專「好市多優惠資訊分享」分享賣場優惠訊息，即起至26日多款熱門商品特價，Samsonite行李箱兩入組22＋29吋原價5579元、特價4429元，現折1150元；五月花妙用棉柔抽取式衛生紙原價349元、特價279元；好自在熊抱超柔安睡褲原價499元、特價399元，現省100元。

其他生活用品包括蘭諾衣物芳香豆、Tide汰漬無色香洗衣精、Herbal Essences 藍薑草本豐盈清香洗髮露等都有折扣。

賣場超熱銷的飲品也不少優惠，包括克寧紐西蘭全脂奶粉原價659元、特價529元；冷泡咖啡濾泡包以及雀巢可可早餐脆片原價299元、特價239元；MONBANA極品可可原價549元，特價439元。

許多網友也在社團分享優惠資訊，一名會員13日特地去賣場搬克寧奶粉，直呼「等了好久，終於等到特價」，單罐折價130元，一定要趁現在買回家；其他會員也表示，現場看到很多人在搬，真的很划算。

賣場最夯的衛生紙除了好市多自有品牌及舒潔以外，這次特價的五月花妙用棉柔抽取式衛生紙也相當受歡迎，有會員表示，原本以為比較小張的衛生紙不好用，沒想到竟然好用到爆，現在家裡處放一包，「準備掃貨囉」；其他網友也說，有時候只是擦一下嘴巴，小張的就夠擦，「現在都改用這個」、「後來覺得放在餐桌上用很省，以前都用大包的超浪費。」