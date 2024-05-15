最近時不時會下雨，不少網友求助「衣物發霉、泛黃要怎麼辦？」家事達人陳映如分享，可以將含有過碳酸鈉的活氧漂白粉，加40度的溫水，把要處理的衣物浸泡在裡面至少1小時，拿出來用清水洗過，再丟洗衣機就能徹底洗淨，不過每次浸泡的時間不宜超過4小時，且羊毛和蠶絲材質的衣物不適用。

家事達人陳映如在臉書上表示，最近收到很多網友私訊，衣服發霉、泛黃要怎麼處理？因此決定統一講解，若衣服發霉泛黃了，可以使用含有「過碳酸鈉」成分的活氧漂白粉處理，像是市面上有賣的活氧漂白粉、去漬霸等都很有效。

陳映如表示，使用方法也很簡單，只要在40度的溫水，加入適量的活氧漂白粉，將衣物浸泡1至4小時，之後將衣物用水沖過，放到洗衣機洗滌即可。

陳映如指出，有些網友好奇「活氧漂白粉」和「過碳酸鈉」有何不同？舉例來說她這次用的是泡泡玉含氧漂白酵素，裡面除了過碳酸鈉外，還加了石鹼，也就是天然的肥皂，所以多了去油汙力，有些品牌的活氧漂白粉會加橘油或酵素，以提升清潔及去汙力。

陳映如也提醒，不管是用過碳酸鈉，還是活氧漂白粉清潔衣物，都要留意水溫不要超過40度，羊毛和蠶絲材質的衣物不適用，浸泡時間最多不要超過4小時，建議每個小時都去檢查一下，污漬乾淨了就不要再泡，最後就是泡完以後，要先以清水沖，再丟掉洗衣機洗滌，才算徹底洗淨。