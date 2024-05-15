66歲「霸王花」胡慧中，在1998年嫁給香港眼科醫師何志平後，育有一女何嘉珍；她定居香江，一度為了家庭淡出演藝圈。不過近來胡慧中復出動作頻頻，不僅接演舞台劇，也經營社群網站。上星期日母親節，胡慧中曬影片開心回到母親生育她的台北來過節，胡慧中更說自己有個小心願，就是買一雙小白鞋在台北的林蔭大道上開心跑跳，可見少女心的一面。

胡慧中過去和胡因夢（胡茵夢）、周丹薇、林青霞並稱為「台灣四大美女」，從電影《歡顏》出道，之後轉戰香港，拍了一系列《霸王花》電影，轉型女打仔。已經66歲的胡慧中，近日帶著女兒回到台灣過節。她曬出影片說：「今天好快樂，好快樂去跟女兒逛街穿新鞋子，好高興要過母親，祝願全天下的母親快樂安康」，影片中可見她穿著白裙，戴著墨鏡圓帽，還在餐廳門口拍美照打卡。

胡慧中過去被封為霸王花。（圖／中時資料照）

胡慧中在台北街頭中間的林蔭大道說：「雖然我母親不在了，但是我回到母親生我的城市，為了慶祝母親節以及我的生日，特意買了一雙新白鞋送給自己，當作慶祝的禮物，穿上它在我一直喜愛又想要奔跑的小樹林，跳躍奔跑，滿心歡喜，圓了我多年的心願」，並呼籲所有網友要學會擁抱自已，去做自己想做的事情，且學會多愛自己一點。

胡慧中回台北的心願就是買雙小白鞋。（圖／翻攝自微博）

胡慧中近年積極復出。（圖／中時資料照）

胡慧中過去和北聯幫前幫主唐重生有一段短暫的婚約，1996年她受訪時重申自己是單身，兩年後閃電嫁給眼科醫生出身的何志平，男方曾任香港民政事務局局長。2018年何志平捲入跨國賄賂案，胡慧中為了救夫，親自寫了5頁陳情信，強調另一半是正人君子；2020年何志平獲釋，隔年他出現在全球華人流行音樂總會的官方臉書，被證實受邀成為「創會名譽會長」。