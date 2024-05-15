外交部長吳釗燮近期與國民黨立委徐巧芯互槓，日前還在社群平台貼出一張「魔法部吵架王」的照片，並表示「林北一定吵到底」，引發批評。但吳今（15日）現身立院時回應，「我是來自鄉下，鄉下人對自我的稱呼就是用這樣的稱呼」，當他進入委員會後更主動上前握徐的手。對此，徐也笑回，「我是受寵若驚，能握到林北的手，也算是我個人榮幸」。
吳釗燮表示，這個就是個人看法，「我是來自鄉下，不敢莫忘來自鄉下的根 ，鄉下人對自我的稱呼就是用這樣的稱呼，那個照片中的彩帶是記者聯誼會對我幽默，我以幽默方式呈現回去，沒有對任何人有不敬的意思」。
吳釗燮結束聯訪進到委員會內，完成簽到後，走向坐在位置上的徐巧芯，還主動握手致意。後來徐巧芯接受媒體訪問時也笑回，「那我台北人，老娘部分」，並透露吳釗燮是第一次跟她握過手，也沒到辦公室拜訪過，想說他可能因為覺得要卸任就沒來，「剛剛主動跟我握手，我是受寵若驚，能握到林北的手，也算是我個人榮幸」、「看起來他有點緊張，但我是很溫和，大家不要期待我們真的會吵架，沒什麼好吵」。
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