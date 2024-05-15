此時後方也有一輛公車要左轉，差點撞上單車婦，令人看得捏把冷汗。（摘自社會事新聞影音／張毓翎台南傳真）

幸好沒有人受傷，不過警方表示，腳踏車騎士任意切換車道行為已違規，可開罰。（摘自社會事新聞影音／張毓翎台南傳真）

台南市新營區昨（14）日上午，有婦人騎腳踏車在中正路、三民路口看到「紅燈左轉」燈號時，竟然逕自從最外側車道鬼切到內側左轉，嚇壞後方的公車司機，也讓目擊民眾看傻眼，幸好沒有人受傷。警方表示，腳踏車騎士任意切換車道行為，已經違反道路交通管理處罰條例第74條第1項第1款規定，可處300元以上、1200元以下罰鍰。

有網友在社會事新聞影音平台上傳一段影片，地點在新營市區，一名頭戴遮陽帽的婦人昨日上午10點沿中正路北向騎行，行經三民路時，見路口號誌亮「紅燈左轉」，直接從最外側車道騎到最內側左轉，後方一輛也要左轉的公車差點撞上，民眾看到這個情形，直說太誇張。

有在地人感嘆，這種情況早已屢見不鮮，幸好這次沒出事，「公車司機回去可能要找地方收驚一下」；也有人說，新營市區「馬路三寶」多，開車、騎車真的要慢。

新營警分局呼籲，機、慢車駕駛人行經路口時，應遵守交通規定，依兩段式左轉，勿任意違規切換車道，並遵守停、讓規定，注意行車安全。