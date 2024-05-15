台9線蘇花公路159.4K大清水明隧道昨中午疑因施工不慎發生火警，經18小時搶救火勢持續，消防人員目前仍繼續灌救中。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

台9線蘇花公路159.4K大清水明隧道昨中午發生火警，疑為施工單位在隧道上方切除頂版鋼筋時，產生的火花不慎引燃廢輪胎起火，經18小時搶救火勢持續，且因廢輪胎被鋼板覆蓋，以致滅火不易，消防人員今已協請工務段人員敲除鋼板，以利進行泡沫滅火，沿線管制路段維持原先3時段放行，不過採南北雙向輪流通行，且該路段釋放的戴奧辛濃度高，民眾通過時請將車窗關起。

蘇花公路大清水明隧道上方放置許多廢棄輪胎，作為落石緩衝使用，上月強震造成邊坡落石坍方，隧道頂版因此破鎖，昨天正進行修復作業，怎料近中午11時，施工單位在切除頂版鋼筋時，產生的火花不慎引燃廢輪胎起火，且在強勁風勢助燃下，火勢快速延燒，火舌不時竄出，黑色濃煙直竄天際，現場畫面令人觸目驚心，沿線交通受阻。

消防人員戴上防毒面具防護灑水灌救，因火災地點是明隧道上方，接近不易，且現場又有許多防護輪胎燃燒，除調度縣內的泡沫車搶救，也採南北2側以泡沫方式滅火，不過傍晚仍無法全面將火勢撲熄，經空勤總隊出動直升機投水灌救，才在傍晚6時許控制火勢，晚間6時45分開放通行，消防隊員也在現場待命，不過因火苗在輪胎內持續悶燒，晚間火勢再度燃起。

消防局第一大隊大隊長林武正表示，大清水明隧道經18小時搶救，發現現場廢輪胎被鋼板覆蓋，且鋼板之間也有焊接，造成搶救進度無法進展，昨天商請花蓮港消、直升機及工務段人員協助救火，今天會做更積極處置。

他說，目前會同工務段人員及消防局等58人、8車在現場灌救，將請工務人員敲除鋼板，以利使用泡沫進行更積極滅火；從昨天到現在，隧道上方的鐵板溫度已從攝氏60度持續下降，顯然積極作為措施有效。

公路局表示，大清水路段今改採南北雙向輪流放行，放行時段維持原先的3時段，包括上午6時到8時、中午12時到下午1時、傍晚5時到晚間7時3個時段，夜間預警封閉管制，管制點為仁水隧道北口（154K＋787）及崇德管制口（台9線166K＋700）。

林武正呼籲鄉親行經該路段時，因現場釋放戴奧辛濃度高，應將車窗關起來，儘速通過，確保安全。