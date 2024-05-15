女星大牙（周宜霈）去年6月指控前老闆陳建州性騷後，遭對方提告妨礙名譽並求償千萬。全案經調查後，2023年底偵結將大牙不起訴。如今事隔多月，大牙近期再次談及當時心路歷程，透露曾重度憂鬱到想不開，整個人消瘦到48公斤，「我沒有想過因為這件事我就生病了」。

大牙日前在百靈果Podcast節目中表示，當初決心要指控陳建州前，她曾經和經紀公司協調，並預設各種可能的狀況。而她在發文前一天才告訴媽媽，「我告訴她明天會有我的新聞，妳不用覺得太意外，因為事情已經發生，而且過去非常多年了，如果有人來問妳，妳就說我覺得我女兒很勇敢」。

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只是面對發文後排山倒海的壓力，還反遭對方提告，讓她幾乎喘不過氣。後續官司問題更使她產生罪惡感，「我一被告之後，就再也沒有人出來說，我覺得我有罪，讓這個運動結束」。她透露，自己被診斷出重度憂鬱症，整個人消瘦到48公斤，幸好老公及親友都在身邊陪伴，才挺過這一切。

大牙（周宜霈）談及去年6月指控前老闆陳建州性騷時的心路歷程。（圖／大牙臉書、中時資料照）

最後，她也提到，自己想感謝在事件爆發後，曾向她伸出援手的陶晶瑩，「她還因為這樣子打給我，問我需不需要什麼，她不知道可以幫我什麼，但我有需要可以跟她說，我覺得她是一個很棒的人，因為這件事她不會去問真的假的，很多人第一個反應都是這樣。」

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