民主黨正積極展開美國總統大選拉票與遊說等活動，他們最近花費1.4億美元（約台幣45億）推出新廣告，瞄準來自農村的死忠川粉。

美聯社報導，廣告來自挺民主黨的超級政治行動委員會「21世紀美國橋梁」（American Bridge 21st Century），本周一於賓州、密西根州和威斯康辛等州播出，它們針對的是較小媒體市場中的搖擺選民，這些市場的政治廣告尚未飽和。民主黨希望，能藉此接觸到可能持觀望態度的選民，尤其是女性。

We can’t stop thinking of this painful interview, where Tim Sheehy fails to explain away the controversies around his campaign. #MTSenpic.twitter.com/9K9275mqBL — American Bridge 21st Century (@American_Bridge) May 12, 2024

該公司的創始人布拉德利·貝喬克（Bradley Beychok）說，民主黨人經常迴避農村，因為他們致力在更多城市和郊區吸引基礎選民。這些廣告的目標是賓州的伊利（Erie）、約翰斯敦（Johnstown）和阿爾圖納（Altoona）、密西根州的弗林特（Flint）、薩吉諾（Saginaw）和貝城（Bay City），以及威斯康辛州沃索（Wausau）和萊茵蘭德(Rhinelander) 等遠郊和農村地區。

而廣告的特色是選民的感言，他們表達了對川普第二任期的擔憂。第一輪廣告所關切的重點在於墮胎權，還有醫療保健服務。至於未來的廣告將聚焦在試管受精、民主和自由等議題，試圖幫助那些對政治不感興趣、可能並未密切關注選舉的選民，去了解今年 11 月大選的利害關係。

川普在農村地區佔有優勢，對他是否勝選至關重要。美聯社民調顯示，2020 年約 60% 的小城鎮或農村地區選民投給川普，而在今年的共和黨初選中仍延續了這趨勢。數據顯示，在提前投票的那些州，來自小城鎮或農村地區的選民有58%至66%支持川普。

儘管搖擺選民只佔選民的一小部分，但民主黨對此做了深入研究，稱數百萬搖擺選民中，可分為四大類潛在的可說服選民：溫和選民（soft partisans）、容易在政黨之間轉換的不穩定選民（volatile voters who readily switch between parties）、反「「讓美國再次偉大」（MAGA）保守派，以上這些選民都最討厭的群體，就是共和黨中的極端分子，而「雙重懷疑論者」（double doubters），意即兩黨都不支持者，更是被民主黨與共和黨拒於門外。

「民主黨人現在應該知道，自2016年川普當選以來，女性在一次又一次的選舉中拯救了民主選舉。」貝喬克說。