彰化市長壽街民生市場15日發生餛飩店鋪火警，現場瀰漫濃煙，十分嚇人。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

彰化市長壽街民生市場今天清晨瀰漫濃煙，十分嚇人，引發市場騷動，趕大早做生意的攤販打119報案。大批消防人車到場，發現是還未營業的餛飩店鋪起火，迅速將火勢撲滅，清理火宅時，未發現有人員傷亡，起火原因由彰化縣消防局調查釐清。

今天清晨6點左右，在彰化市長壽街民生市場內1間做餛飩的攤商店鋪冒出大量白煙，幾乎瀰漫了市場，附近攤販嚇得立即打119。

當地攤商說，他們早上5點多起床開店不久後，就聞到焦味，並看到白煙從做餛飩的店鋪冒出，嚇得將還在睡覺的家人叫醒，隨即市場就瀰漫濃煙。

在民生市場租房賣餛飩的婦人聞訊趕抵現場，她表示，屋內沒有煮東西，她離開前，除了用來冰餛飩的大冰箱外，她都有將電視機等電器的電線拔掉，不知道為什麼會發生火災。

消防局指出，該局於今天清晨6點5分獲報，彰化市長壽街民生市場發生火警，該局派遣各式消防車8輛、救護車1輛，消防人員17人、役男1人到場。現場為1層樓鐵皮建築，到達現場時濃煙竄出，無人員受困，破門入室後為空屋內燃燒雜物，迅速布署水線入室撲滅，起火原因待查。