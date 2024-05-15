立法院昨（14）日三讀通過《姓名條例》修正案，本次三讀條文增訂，原住民族依其文化慣俗登記傳統姓名者，得使用原住民族文字，台灣原住民族基於文化慣俗，得申請改名。對此，長期關注原住民族權益議題無黨籍立委高金素梅表示，「其實眼淚都想要留下來」，她並提到，原住民的法案還有很多，希望民進黨立院黨團總召柯建銘可以簽字表決。

高金素梅昨在立法院院會上提到，原住民族文字獨立呈現在身分證上，這條漫漫長路走了近30年，她指出，教育部1994年頒布「中國語文台灣南島語言語音符號系統」，讓原住民族語言從口說語言邁向書寫語言，「這就是原住民族文字的雛形」。到了2005年，教育部和原民會訂定原住民族語言書寫系統，使得各族擁有自身書寫系統，並可精準說出族語。

高金素梅接著說，在原住民族語文字化的過程中，開始出現希望身分證能單列族名的聲音，然而，2016年審查《姓名條例》時，遭到內政部否決，2022年再次排審時，又再度被否決。直到今年5月2日自己擔任召委，再一次排審《姓名條例》，並於審查前邀集各部會，通盤解決各種困境，對於這次僅用一次審查機會，就通過《姓名條例》修正案、完成族人心願，高金素梅也向大家致謝。

高金素梅表示，身為原住民族立委，聽到任何原住民族法案通過，「其實眼淚都想要留下來」，這是大家辛苦的成果，希望原住民在自我認同、在這塊土地上，能夠非常驕傲地站起來。

另外，高金素梅提到，《姓名條例》修正案能在立法院長韓國瑜的宣布下通過，是件非常幸福、開心的事，但除了《姓名條例》修正案，原住民的法案還有很多，如《禁伐補償條例》，希望民進黨立院黨團總召柯建銘可以簽字表決。