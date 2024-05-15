台南明德外役監受刑人方青山，前天下午因假釋逾假未歸，刑事局為此發佈全國通緝，攜同相關單位循線追查，昨（14）日於台中將人逮捕歸案。方嫌初步供稱逃跑原因是「睡過頭」、乾脆搭區間車回台中；不過警方繼續追查發現，方青山竟是為獄中的生活枯燥乏味，選擇「潭子」作為暫時落腳處則基於其多數朋友生活此處，當時原本正等待友人前來，未料卻遭警方逮捕帶回。

據了解，26歲的方青山過去曾因偽造有價證券而被判刑9年9月，2020年10月進入矯正機關執行，2022年12月依外役監條例遴選規定，移至台南山上區的明德外役監執行，此次是他在外役監第3度返家（台中市）探視。

警方調查，方青山11日返家探親，原應於13日下午1點收假但卻未準時返監，刑事局發佈查緝專刊全力圍捕。警方調閱監視畫面，查獲方男12日晚間曾搭乘台鐵列車並在台中潭子站下車；昨（14）日下午2時於潭子區一處網咖被警方當場活逮，並將他解送台南地檢署歸案。

方嫌初步供稱，逃跑原因「睡過頭」，他認為自己既然已經無法準時返回監所，索性拔掉電子腳鐐，直接搭區間車回台中。不過警方初步了解，方青山其實是覺得獄中生活苦悶乏味，所以又買票返回台中，而選擇「潭子」作為暫時落腳處則是考慮他的朋友多數生活在該地，不過因為朋友前來接送，因此繼續躲在網咖等待。

事實上，方青山為2021年台南雙警凶嫌林信吾之後，明德外役監第2位脫逃受刑人，如今再次爆出有受刑人脫逃，再次掀起外界爭議。