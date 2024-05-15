道奇球星大谷翔平遭前翻譯水原一平挪用近1700萬美元（約新台幣5.5億）傳出水原出庭時，對於稅務與銀行詐欺的指控做出無罪抗辯，但水原的律師表示，這是在與聯邦檢察官達成認罪協議之前的例行性做法。

綜合外媒報導，先前聯邦檢察官才宣布水原簽署認罪協議，承認銀行詐欺重罪與稅務詐欺指控，推測水原恐會面臨最高33年監禁、5年假釋以及125萬美元（折合新台幣約4045萬）罰款。

沒想到，水原在美國時間14日出庭時不認罪，令外界感到相當詫異，但水原的律師Michael Freedman提到，這是在與檢察官達成認罪協議之前的手續，將依照計畫在不久之後認罪。

水原的預審聽證會是在6月14日，審判日則是在7月3日。先前水原出庭時僅有法院素描，周二是水原出事後首次在媒體面前曝光，他身穿整套西裝未打領帶，儘管遭到大批媒體跟隨，但水原面無表情雙眼無神，在律師護送下一言不發的離開。

值得一提的是，周二法院未開放媒體與民眾旁聽，有違常態做法，僅能在隔壁小房間透過擴音器了解審判內容，但無法觀察到水原的表情，美聯社已經收集連署，呼籲開放旁聽。