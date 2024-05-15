「最殺舞蹈男團」Energy暌違22年回歸合體，最新單曲《星期五晚上》當中的「16蹲」掀起風潮，包括政治人物和藝人們都紛紛下場挑戰；由於動作難度太高，能完整蹲完16下的人不多。不過繼58歲方文琳之後，60歲男星潘若迪同樣輸人不輸陣，而且是一派輕鬆地成功跳完16蹲，還向網友下戰帖：「我60歲，你可以嗎？」。

潘若迪不僅是知名男星，還是健身教練、健身房老闆，從事有氧舞蹈運動教學逾30年，被封為「亞洲有氧天王」。最近潘若迪跟上16蹲風潮，13日在社群po出影片，隨著音樂旋律蹲低再跳起，每一下都很穩，還能變換表情和姿勢。潘若迪臉不紅氣不喘，跳到最後一下時，對著鏡頭露齒燦笑還擺出pose，看起來十分輕鬆。

潘若迪挑戰16蹲，看起來很輕鬆。（圖／潘若迪ig）

潘若迪輕鬆地挑戰16蹲。（圖／潘若迪ig）

潘若迪還有餘力在每下之間做不同的姿勢。（圖／潘若迪ig）

他自信地寫下：「我60歲，你可以嗎？！黃蘿蔔蹲，黃蘿蔔蹲，黃蘿蔔蹲完換誰蹲？」網友看見60歲潘若迪的肌力和膝蓋都不輸年輕人，紛紛留言誇讚：「太扯了！老師好厲害」、「好猛啊！拍完隔天會很痠嗎？」、「看起來再來個16下也沒問題耶」、「60歲的人20歲的膝蓋」。

「16蹲」舞蹈是近期的熱門話題，除了潘若迪之外，方文琳、丁噹、黃偉晉、陳零九、小賴等人都跟風挑戰過。外界好奇Energy當初編這套舞蹈時，有考慮到成員們的膝蓋健康嗎？編舞者牛奶回應，構想舞步時有先讓Toro試跳，坤達接著說：「意思就是，如果Toro都可以的話，我們其他人應該都可以。」

不過眼看這股風潮愈來愈盛，也有骨科醫師連忙跳出來呼籲，千萬不要隨便跟風。因為16蹲是高強度運動，需要很強的核心力量。如果姿勢錯誤，恐怕會造成半月軟骨破裂或肌肉拉傷。尤其關節軟骨受損，以後就可能進入關節炎的一個循環。